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    Саутгейт: Уоткинс работал на высочайшем уровне

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    Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре форварда Олли Уоткинса на Евро-2024.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    Ранее футболист принес победу англичанам в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами. Команда победила со счетом 2:1.

    «Он проделал невероятный путь. Просто попасть в состав было нелегкой задачей. Но то, что он сделал за последние несколько недель, просто невероятно.

    Уоткинс серьезно подходил к тренировкам и работал на высочайшем уровне. Он был готов помочь, когда мы нуждались в нем», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Поединок начнется 14 июля в 22:00 мск.

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