Саутгейт: Уоткинс работал на высочайшем уровне

Наставник сборной Англиивысказался об игре форвардана Евро-2024.

Ранее футболист принес победу англичанам в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами. Команда победила со счетом 2:1.

«Он проделал невероятный путь. Просто попасть в состав было нелегкой задачей. Но то, что он сделал за последние несколько недель, просто невероятно.

Уоткинс серьезно подходил к тренировкам и работал на высочайшем уровне. Он был готов помочь, когда мы нуждались в нем», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Поединок начнется 14 июля в 22:00 мск.