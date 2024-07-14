Аршавин назвал фаворита в финале Евро-2024

Экс-футболистподелился мыслями перед финальным матчем на Евро-2024 между сборными

«Для меня фаворит — сборная Испании. Да, в финале может быть что угодно, но если опираться на увиденное, то испанцы намного лучше проводят турнир, лучше играют в футбол, прошли более тяжелую сетку, обыграли серьезных соперников. Сборная Англии играет за счет того, что у футболистов космический потенциал, но он используется на 20–30%.

Испанцам все равно: играть с мячом или без. Крайние нападающие могут легко убежать, им быстро доставляется мяч. Когда они владеют мячом, чувствуют себя комфортно, понимая, где нужно ускорять атаки, где нужно подержать», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии стартовал в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут, а также вы можете следить за ходом поединка по этой ссылке.