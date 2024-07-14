Алькарас поддержал сборную Испании перед финалом Евро-2024

Третья ракетка мираподелился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2024 между сборными

К тому же, испанский теннисист сегодня, 14-го июля сыграет в финале Уимблдона-2024 против Новака Джоковича из Сербии.

«Я следил за вами с первой игры, переживая и поддерживая вас. Я надеюсь, что воскресенье станет особенным днём для всех нас, и я уверен, что так и будет. Крепко обнимаю вас, давайте сделаем это. Вперёд!» — приводит слова Алькараса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.