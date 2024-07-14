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    Алькарас поддержал сборную Испании перед финалом Евро-2024

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    Третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    К тому же, испанский теннисист сегодня, 14-го июля сыграет в финале Уимблдона-2024 против Новака Джоковича из Сербии.

    «Я следил за вами с первой игры, переживая и поддерживая вас. Я надеюсь, что воскресенье станет особенным днём для всех нас, и я уверен, что так и будет. Крепко обнимаю вас, давайте сделаем это. Вперёд!» — приводит слова Алькараса пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что матч между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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