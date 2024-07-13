Уоткинс: «Реалу» комфортно без мяча в ЛЧ, то же самое касается и Англии

Полузащитник сборной Англиисравнил национальной команды с «Реалом».

«Вы видите, например, "Реал" в матчах Лиги чемпионов: они чувствуют себя комфортно без мяча, у них есть уверенность в том, что, получив мяч, они забьют. Что ж, я чувствую, что то же самое касается и нас.

Нас трудно обыграть. Нам просто нужно создать походящий момент, чтобы выиграть матч. Неважно, плохо ли мы играем, выдается ли у игроков неудачный день. У нас есть игроки мирового класса, которые могут забить гол в любой момент», — цитирует Уоткинса Marca

Финал чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Англии пройдет 14 июля в 22:00 мск в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».