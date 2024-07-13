Мората: Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать от положительных эмоций

Нападающий сборной Испании по футболуотметил, что не чувствует стыда из-за излишних эмоций. Игрок дал понять, что поплакать — это нормально.

«Когда я на поле, я сосредоточен и делаю свою работу, но когда меня заменяют, я испытываю эмоции, схожие с теми, что чувствует отец любого игрока, выходящего на поле.

Испытываю к сборной Англии большое уважение, потому что мы говорим об одной из величайших команд в мире и истории. У меня есть только хорошие слова для них. Уверен, что они вам скажут то же самое.

Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать от положительных эмоций. Надеюсь, я смогу много плакать в это воскресенье», — цитирует Морату сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Испания в финале Евро-2024 сыграет с Англией. Матч состоится 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.