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    Мората: Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать от положительных эмоций

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    Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората отметил, что не чувствует стыда из-за излишних эмоций. Игрок дал понять, что поплакать — это нормально.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «Когда я на поле, я сосредоточен и делаю свою работу, но когда меня заменяют, я испытываю эмоции, схожие с теми, что чувствует отец любого игрока, выходящего на поле.

    Испытываю к сборной Англии большое уважение, потому что мы говорим об одной из величайших команд в мире и истории. У меня есть только хорошие слова для них. Уверен, что они вам скажут то же самое.

    Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать от положительных эмоций. Надеюсь, я смогу много плакать в это воскресенье», — цитирует Морату сайт Королевской испанской футбольной федерации.

    Испания в финале Евро-2024 сыграет с Англией. Матч состоится 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.

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