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    Кейн: В нашей команде все движутся в одном направлении

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    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями перед финальным матчем Евро-2024 против Испании.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «В нашей команде все движутся в одном направлении. Все стараются достичь одной цели и сражаются друг за друга. Никого нельзя упрекнуть в эгоизме. Главное — результат. И совершенно неважно, кто его принесёт.

    Я всегда стараюсь быть примером. Стараюсь быть лидером. И мне кажется, это удаётся мне лучше всего. Для меня на первом месте команда. Когда заходишь так далеко на крупном турнире, "Золотая бутса" уходит на второй план.Ты думаешь только о трофее», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что сборные Испании и Англии сыграют друг против друга в финале Евро-2024 завтра, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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