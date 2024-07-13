Кейн: В нашей команде все движутся в одном направлении

Нападающий сборнойподелился мыслями перед финальным матчем Евро-2024 против

«В нашей команде все движутся в одном направлении. Все стараются достичь одной цели и сражаются друг за друга. Никого нельзя упрекнуть в эгоизме. Главное — результат. И совершенно неважно, кто его принесёт.

Я всегда стараюсь быть примером. Стараюсь быть лидером. И мне кажется, это удаётся мне лучше всего. Для меня на первом месте команда. Когда заходишь так далеко на крупном турнире, "Золотая бутса" уходит на второй план.Ты думаешь только о трофее», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборные Испании и Англии сыграют друг против друга в финале Евро-2024 завтра, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.