Уругвай — Колумбия. Онлайн

Сборные Уругвая и Колумбии сыграют между собой в рамках второго полуфинала Кубка Америки-2024. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Уругвай

Сборная Уругвая вышла в плей-офф с первого места в группе, одержав победы во всех трех матчах. Соперниками «небесно-голубых» по квартету C были Панама, США и Боливия. На предварительной стадии уругвайцы забили девять мячей, пропустив при этом однажды.

В первом туре подопечные Марсело Бьелсы обыграли Панаму со счетом 3:1. Во втором матче уругвайцы отправили пять безответных мячей в ворота Боливии (5:0), а в заключительном туре с минимальным счетом была добыта победа над США (1:0).

В четвертьфинале сборная Уругвая попала на бразильцев. Основное время завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались «небесно-голубые» — 4:2.

Колумбия

Колумбийская сборная возглавила квартет D по итогам группового этапа. Соперниками «кофейщиков» на предварительной стадии стали Бразилия, Коста-Рика и Парагвай. Сборная под руководством Нестора Лоренсо набрала 7 очков при двух победах и одной ничьей, забив 6 мячей и пропустив дважды в свои ворота.

В первом туре сборная Колумбии сломила сопротивление Парагвая, обыграв соперника со счетом 2:1. В следующем матче «кофейщики» не оставили шансов Коста-Рике (3:0), а в заключительной игре поделили очки с Бразилией — 1:1.

Матч 1/4 финала получился для сборной Колумбии легкой прогулкой. Подопечные Лоренсо отправили в ворота сборной Панамы пять безответных мячей (5:0) и уверенно прошли в полуфинал. Голами в составе колумбийцев отличились Кордоба, Родригес, Диас, Риос и Борха.

Личные встречи

Последний раз сборные Уругвая и Колумбии встречались между собой в рамках отбора на ЧМ-2026 в октября прошлого года. Тот матч завершился результативной ничьей — 2:2.

Всего в 10-ти последних играх на счету сборной Уругвая 4 победы, Колумбия оказалась сильнее в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Уругвай — Колумбия с коэффициентом 2.35.