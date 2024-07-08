Баринов: Переговоры с «Алавесом» идут

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил, как идут переговоры по его трансферу в «Алавес».

«Какая ситуация с "Алавесом"? Переговоры до сих пор идут.

Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд — "Реала", "Барсы", "Атлетико", "Севильи", "Валенсии", "Бетиса", "Сосьедада". Даже просто тренируясь в команде Ла Лиги, ты уже растешь как футболист. Как можно туда не поехать? Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень — первая пятерка Испании. Команда с 10-го места, с 12-го — пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в команду-аутсайдер поехал бы», — цитирует Баринова Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на 4-м месте в таблице РПЛ.