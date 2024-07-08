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    Баринов: Переговоры с «Алавесом» идут

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    Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил, как идут переговоры по его трансферу в «Алавес».

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Какая ситуация с "Алавесом"? Переговоры до сих пор идут.

    Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд — "Реала", "Барсы", "Атлетико", "Севильи", "Валенсии", "Бетиса", "Сосьедада". Даже просто тренируясь в команде Ла Лиги, ты уже растешь как футболист. Как можно туда не поехать? Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень — первая пятерка Испании. Команда с 10-го места, с 12-го — пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в команду-аутсайдер поехал бы», — цитирует Баринова Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на 4-м месте в таблице РПЛ.

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