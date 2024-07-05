Испания победила Германию в дополнительное время и стала первым полуфиналистом Евро

В первом матче четвертьфинала Евро-2024победиласо счетом 2:1 в дополнительное время.

Первый тайм не принес забитых мячей, хотя неплохие шансы забить были у обоих соперников.

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник испанцев Дани Ольмо, получивший пас от Ламина Ямаля с правого фланга перед штрафной и пробивший мимо Мануэля Нойера.

Немцы смогли отыграться на 89-й минуте после того, как Йозуа Киммих скинул головой в центр штрафной и там неприкрытый Флориан Вирц пробил мимо Унаи Симона.

А в дополнительное время Микель Мерино на 119-й минуте ударом головой после навеса Дани Ольмо принес победу Испании.

Календарь и таблица Евро-2024

Футбол. Евро-2024. 1/4 финала Испания — Германия 2:1 Голы: 1:0 Даниэль Ольмо (51'), 1:1 Флориан Вирц (89'), 2:1 Микель Мерино (119') Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман (Начо Фернандес, 46'), Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родриго Эрнандес, Фабиан Руис (Хоселу, 102'), Ламин Ямал (Ферран Торрес, 63'), Педри (Даниэль Ольмо, 8'), Нико Уильямс (Микель Мерино, 80'), Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 80') Германия: Мануэль Нойер, Жонатан Та (Томас Мюллер, 80'), Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Кай Хаверц (Вальдемар Антон, 91'), Лерой Зане (Флориан Вирц, 46'), Илкай Гюндоган (Никлас Фуллкруг, 57'), Джамал Мусиала, Тони Кроос, Эмре Джан (Роберт Андрих, 46'), Давид Раум (Максимилиан Миттельштадт, 57') Предупреждения: Антонио Рюдигер (13'), Давид Раум (28'), Робен Ле Норман (29'), Роберт Андрих (56'), Тони Кроос (67'), Максимилиан Миттельштадт (73'), Ферран Торрес (74'), Унай Симон (82'), Нико Шлоттербек (89'), Флориан Вирц (94'), Даниэль Карвахаль (100'), Родриго Эрнандес (110'), Дениз Ундав (113'), Альваро Мората (120'), Фабиан Руис (120'), Даниэль Карвахаль (120 + 6')

Теперь в полуфинале Испания сыграет с победителем пары Португалия — Франция.