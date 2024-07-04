«Наполи» заплатит 12 млн евро за защитника «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала»близок к переходу в

По информации журналиста Фабрицио Романо, неаполитанский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 12 миллионов евро.

У «Реала» будет возможность обратного выкупа Марина: за 25 миллионов евро в 2026 году и за 35 миллионов — в 2027-м.

Источник также утверждает, что летом 2025-го «Наполи» может доплатить «Реалу» еще 10 миллионов евро и удвоить стоимость обратного выкупа — до 50 миллионов в 2026 году и 70 миллионов в 2027-м.

В сезоне-2023/2024 Марин выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого провел 33 матча в испанской Ла Лиге.

Transfermarkt оценивает стоимость Марина в 7,5 миллиона евро.