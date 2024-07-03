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    «Ростов» в волевом стиле обыграл махачкалинское «Динамо» в спарринге

    «Ростов» — «Динамо» Мх: счет матча 3:1, обзор голов

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    В товарищеском матче «Ростов» победил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1.

    Роналдо («Ростов»)
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    Роналдо («Ростов»)

    За ростовчан забили Егор Голенков, Имран Азнауров и Роналдо, а за махачкалинцев — Эгаш Касинтура.

    В следующем спарринге 6 июля «Ростов» сыграет с «Краснодаром», «Динамо» в этот же день встретится с «Чайкой».

    Товарищеский матч. Клубы
    «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) — 3:1 (0:0)
    Голы: Касинтура, 48 (0:1). Голенков, 73 — с пенальти (1:1). Азнауров, 74 (2:1). Роналдо, 77 (3:1)«Ростов»: Ятимов (Ханкич, 46), Чернов (Сако, 46), Мелехин (Кучаев, 46), Игнатов, Байрамян (Вахания, 61), Уткин (Жбанов, 46), Глебов (Щетинин, 61), Шанталий (Зубенко, 61), Колтаков (Голенков, 61), Комличенко (Азнауров, 61), Лангович (Роналдо, 61)«Динамо» (Махачкала): Магомедов (Юсупов, 61), Волк, Кагермазов, Алибеков (Ковачевич, 70), Сандрачук (Сундуков, 70), Шумахов (Ш.Гаджиев, 70), Сердеров (Ангбан, 61), Глушков (Зинович, 61), Крачковский (А.Гаджиев, 61), Пальцев, Касинтура (Игрок на просмотре, 70)
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