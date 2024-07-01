Кунде: Лучший матч Франции на этом Евро

Защитник сборной Франциивысказался о матче с Бельгией (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я был удивлен тем, как играла Бельгия. Я думал, что они будут больше атаковать, особенно когда увидел состав. Но у нас есть такие игроки, как Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, которые могут заставить защитников быть более осторожными.

Для меня это было наше лучшее выступление на этом турнире. Мы создали много моментов, провели целостную игру, и гол в конце окупил все наши усилия.

Возможно, когда я вернулся после травмы, я был не в лучшей форме. Но я сосредоточился, проанализировал свои слабости и сейчас чувствую себя хорошо с точки зрения физической подготовки.

Я знаю, что мои товарищи по команде и тренеры верят в меня, и это лучший период в моей карьере», — цитирует Кунде официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Теперь в четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Португалия-Словения.