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    Романцев: Буду рад, если Дзюба появится у Слуцкого в Китае

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    Известный тренер Олег Романцев считает, что бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему способен играть на высоком уровне.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «Насколько знаю характер Дзюбы — если он поставил цель остаться в большом футболе, то будет идти к ней до конца. Сколько раз под давлением СМИ и болельщиков Артем доказывал, что его трудно сломать! Вспомните его уход в аренду в "Арсенал" из "Зенита", после чего он заиграл в сборной Черчесова на чемпионате мира.

    Не удивлюсь, если сейчас Артем приведет себя в порядок и появится у Слуцкого в Китае. И я буду этому рад.

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    В этом плане "Спартаку" очень помог Сергей Горлукович, вокруг которого строилась команда и игра. И мне очень интересно, сумеют ли на этот раз Дзюба с Глушаковым доказать, что они еще нужны футболу», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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