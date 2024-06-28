Романцев: Буду рад, если Дзюба появится у Слуцкого в Китае

Известный тренерсчитает, что бывший нападающий «Спартака» и «Зенита»по-прежнему способен играть на высоком уровне.

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Насколько знаю характер Дзюбы — если он поставил цель остаться в большом футболе, то будет идти к ней до конца. Сколько раз под давлением СМИ и болельщиков Артем доказывал, что его трудно сломать! Вспомните его уход в аренду в "Арсенал" из "Зенита", после чего он заиграл в сборной Черчесова на чемпионате мира.

Не удивлюсь, если сейчас Артем приведет себя в порядок и появится у Слуцкого в Китае. И я буду этому рад.

Как рад возвращению в "Химки" Глушакова, к которому отношусь с таким же уважением, как и к Дзюбе. Эти парни самолюбивы, азартны, живут игрой, повышая в ней градус борьбы. А их опыт и отношение к делу — подспорье для роста молодежи.

В этом плане "Спартаку" очень помог Сергей Горлукович, вокруг которого строилась команда и игра. И мне очень интересно, сумеют ли на этот раз Дзюба с Глушаковым доказать, что они еще нужны футболу», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».