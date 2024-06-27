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  • 00:16
    • Стали известны все пары 1/8 финала Евро
  • 23:57
    • Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф, Турция была сильнее Чехии
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    Стали известны все пары 1/8 финала Евро

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    По итогам тринадцатого игрового дня на Евро-2024 определились все пары 1/8 финала.

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    Кубок Европы

    Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:
    • Швейцария — Италия. 29 июня, 19:00 мск.;
    • Германия — Дания. 29 июня, 22:00 мск.;
    • Англия — Словакия. 30 июня, 19:00 мск.;
    • Испания — Грузия. 30 июня, 22:00 мск.;
    • Франция — Бельгия. 1 июля, 19:00 мск.;
    • Португалия — Словения. 1 июля, 22:00 мск.;
    • Румыния — Нидерланды. 2 июля, 19:00 мск.;
    • Австрия — Турция. 2 июля, 19:00 мск.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Потенциальные пары четвертьфиналистов Евро:
    • Испания/Грузия — Германия/Дания. 5 июля, 19:00;
    • Португалия/Словения — Франция/Бельгия. 5 июля, 22:00;
    • Англия/Словакия — Швейцария/Италия. 6 июля, 19:00;
    • Румыния/Нидерланды — Австрия/Турция. 6 июля, 22:00.

    Чемпионат Европы стартовал 14 июня и продлится до 14 июля.

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