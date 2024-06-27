Стали известны все пары 1/8 финала Евро

Кубок Европы Фото: globallookpress.com
Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:
- Швейцария — Италия. 29 июня, 19:00 мск.;
- Германия — Дания. 29 июня, 22:00 мск.;
- Англия — Словакия. 30 июня, 19:00 мск.;
- Испания — Грузия. 30 июня, 22:00 мск.;
- Франция — Бельгия. 1 июля, 19:00 мск.;
- Португалия — Словения. 1 июля, 22:00 мск.;
- Румыния — Нидерланды. 2 июля, 19:00 мск.;
- Австрия — Турция. 2 июля, 19:00 мск.
Потенциальные пары четвертьфиналистов Евро:
- Испания/Грузия — Германия/Дания. 5 июля, 19:00;
- Португалия/Словения — Франция/Бельгия. 5 июля, 22:00;
- Англия/Словакия — Швейцария/Италия. 6 июля, 19:00;
- Румыния/Нидерланды — Австрия/Турция. 6 июля, 22:00.
Чемпионат Европы стартовал 14 июня и продлится до 14 июля.