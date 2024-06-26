Ломбертс: Уверен, Бельгия обыграет украинцев, всё будет в порядке

Бывший защитник «Зенита»оценил игру сборной Бельгии на Евро-2024.

Сборная Бельгии занимает второе место в группе после двух туров. В среду, 26 июня, команда Доменико Тедеско сыграет с Украиной. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

«Выступление сборной Бельгии не такое хорошее, но нормальное, еще есть шансы на плей-офф.

Плохой результат команда получила в матче со словаками, но во второй игре мы были намного лучше, заслужили победу.

Я уверен, что в матче со сборной Украины бельгийцы победят, все будет в порядке, выйдут в плей-офф.

Я не считаю, что сборная Бельгии является одним из фаворитов на победу в турнире. Фаворитами являются Германия и Испания, может быть, Англия. Сборная Бельгии может удивить, но она не фаворит, может быть, даже больше аутсайдер, андердог», — приводит слова бывшего игрока сборной Бельгии ТАСС.