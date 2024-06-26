ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальСборная Испании, кажется, поймала вайб 2008 года. На Евро-2024 определился главный фаворит
    Все новости спорта

    Ломбертс: Уверен, Бельгия обыграет украинцев, всё будет в порядке

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Бельгии Сборная Англии Футбол Англии Сборная Германии Футбол Германии Сборная Украины Футбол Украины Сборная Испании Футбол Испании Евро-2024
    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс оценил игру сборной Бельгии на Евро-2024.

    Николас Ломбертс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николас Ломбертс

    Сборная Бельгии занимает второе место в группе после двух туров. В среду, 26 июня, команда Доменико Тедеско сыграет с Украиной. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

    «Выступление сборной Бельгии не такое хорошее, но нормальное, еще есть шансы на плей-офф.

    Плохой результат команда получила в матче со словаками, но во второй игре мы были намного лучше, заслужили победу.

    Я уверен, что в матче со сборной Украины бельгийцы победят, все будет в порядке, выйдут в плей-офф.

  • Украина — Бельгия. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Украина — Бельгия
  • Сегодня

    • Я не считаю, что сборная Бельгии является одним из фаворитов на победу в турнире. Фаворитами являются Германия и Испания, может быть, Англия. Сборная Бельгии может удивить, но она не фаворит, может быть, даже больше аутсайдер, андердог», — приводит слова бывшего игрока сборной Бельгии ТАСС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы не будут надрываться
  • Грузия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сборная Бельгии обыграет Украину с разницей минимум в два мяча?
  • Украина — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Команды сыграют скучно, но без гола с поля не уйдут
  • Словакия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Крисиума
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ботафого — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Крузейро — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры