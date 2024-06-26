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    Украина — Бельгия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Украина — Бельгия

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    Сборная Бельгии
    Сборная Украины в Штутгарте сыграет с Бельгией в рамках заключительного тура группы E. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Украина

    Сборная Украины с тремя очками и разницей забитых и пропущенных мячей 2:4 замыкает группу E. Чтобы сохранить шансы на плей-офф «желто-синим» сегодня нужно не проиграть Бельгии.

    Турнирный путь на Евро-2024 украинцы начали с разгромного поражения от румын. Подопечные Сергея Реброва пропустили три безответных мяча, шокировав своих болельщиков итоговым результатом — 0:3.

    Непросто складывался и матч второго тура против Словакии. Украина минимально проигрывала к перерыву, но смогла собраться во втором тайме, переломив исход игры в свою пользу — 2:1. Голами отметились Шапаренко и Яремчук.

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    Бельгия

    Бельгийцы находятся на втором месте в группе Е. У подопечных Тедеско два забитых мяча и один пропущен в свои ворота. Для выхода в плей-офф нужна победа над Украиной, но при определенных раскладах может хватить ничьей.

    Матч первого тура против Словакии закончился поражением Бельгии со счетом 0:1. Ромелу Лукаку дважды поразил ворота соперника, но в обоих случаях голы были отменены из-за вмешательства VAR.

    Бельгийцы бодро начали матч второго тура против Румынии, забив уже на 2-й минуте, отличился Тилеманс. Во втором тайме Лукаку смог снова отправить мяч в сетку, но и этот гол был отменен из-за офсайда. А точку в матче поставил Де Брюйне, забив на 80-й минуте.

    Стоит отметить, что сборные Украины и Бельгии никогда не пересекались между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Украина — Бельгия с коэффициентом 2.69.

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