Сборная Украины в Штутгарте сыграет с Бельгией в рамках заключительного тура группы E. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Украина

Сборная Украины с тремя очками и разницей забитых и пропущенных мячей 2:4 замыкает группу E. Чтобы сохранить шансы на плей-офф «желто-синим» сегодня нужно не проиграть Бельгии.

Турнирный путь на Евро-2024 украинцы начали с разгромного поражения от румын. Подопечные Сергея Реброва пропустили три безответных мяча, шокировав своих болельщиков итоговым результатом — 0:3.

Непросто складывался и матч второго тура против Словакии. Украина минимально проигрывала к перерыву, но смогла собраться во втором тайме, переломив исход игры в свою пользу — 2:1. Голами отметились Шапаренко и Яремчук.

Бельгия

Бельгийцы находятся на втором месте в группе Е. У подопечных Тедеско два забитых мяча и один пропущен в свои ворота. Для выхода в плей-офф нужна победа над Украиной, но при определенных раскладах может хватить ничьей.

Матч первого тура против Словакии закончился поражением Бельгии со счетом 0:1. Ромелу Лукаку дважды поразил ворота соперника, но в обоих случаях голы были отменены из-за вмешательства VAR.

Бельгийцы бодро начали матч второго тура против Румынии, забив уже на 2-й минуте, отличился Тилеманс. Во втором тайме Лукаку смог снова отправить мяч в сетку, но и этот гол был отменен из-за офсайда. А точку в матче поставил Де Брюйне, забив на 80-й минуте.

Стоит отметить, что сборные Украины и Бельгии никогда не пересекались между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Украина — Бельгия с коэффициентом 2.69.