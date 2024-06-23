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    Нагельсман о предстоящем матче со Швейцарией: Нет никаких планов по изменению состава

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего матча против Швейцарии в третьем туре группового этапа Евро-2024.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «На данный момент нет никаких планов по изменению состава. Я не принимаю во внимание риск получения желтых карточек, потому что полностью верю в состав. Если кто-то из игроков получит дисквалификацию, мы просто выпустим на поле кого-то другого.

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    У меня хорошие отношения с Лероем Сане. Он долгое время восстанавливался после травмы и не тренировался в течение пяти недель в конце сезона. Ему потребуется время, чтобы войти в нужный ритм. Я дам ему это время, и я уверен, что он сыграет важную роль на этом турнире», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

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