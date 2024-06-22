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    Турция и Португалия назвали составы на матч Евро-2024

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    22 июня пройдет матч группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Португалии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Встреча начнется в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы.

    Турция: Байындыр, Челик, Акайдын, Кёкчю, Актюркоглу, Чалханоглу, Бардакджи, Кадыоглу, Алпер Йылмаз, Айхан, Акгюн.

    Португалия: Кошта, Пепе, Диаш, Пальинья, Роналду, Фернандеш, Бернарду Силва, Леау, Мендеш, Канселу, Витинья.

    Прогноз на матч между Турцией и Португалией доступен по ссылке.

    Ранее в этой группе сборные Грузии и Чехии сыграли вничью 1:1.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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