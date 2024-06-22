Турция и Португалия назвали составы на матч Евро-2024

Шипачев — в «Динамо» Минск, а Григоренко — в СКА. Таблица переходов и составы команд Запада в новом сезоне КХЛ

СКА подписал лидеров ЦСКА, а Цыплаков продолжит карьеру в НХЛ. Материал о всех трансферах КХЛ в Западной конференции