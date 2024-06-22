Турция и Португалия назвали составы на матч Евро-2024

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Встреча начнется в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы.
Турция: Байындыр, Челик, Акайдын, Кёкчю, Актюркоглу, Чалханоглу, Бардакджи, Кадыоглу, Алпер Йылмаз, Айхан, Акгюн.
Португалия: Кошта, Пепе, Диаш, Пальинья, Роналду, Фернандеш, Бернарду Силва, Леау, Мендеш, Канселу, Витинья.
Прогноз на матч между Турцией и Португалией доступен по ссылке.
Ранее в этой группе сборные Грузии и Чехии сыграли вничью 1:1.
Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.