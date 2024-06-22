Кварацхелия о ничьей с Чехией: Я доволен результатом

Полузащитник сборнойпрокомментировал ничейный результат своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(1:1).

«Я доволен результатом. Мы заработали первое очко, но есть и некоторое разочарование от того, что упустили шанс на последней минуте. Мы уважаем каждого соперника, но всегда хотим прогрессировать и постараемся использовать свой шанс в матче с Португалией.

Мы знали, что Чехия — физически очень сильная команда, и почти все их атаки заканчивались высокими передачами, но чудесная игра Мамардашвили спасла нас от поражения. Мы счастливы, что у нас есть такой великолепный вратарь», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

После этого матча Грузия занимает последнее 4-е место в своей группе Евро-2024 с 1-м очком в активе. Расклады группы F после завершения 2-го тура можно посмотреть по этой ссылке.