Тренер сборной Испании — об игре с Италией: Нас ждет великолепное зрелище

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал предстоящий матч второго тура в группе В на Нвро-2024 против сборной Италии.

«Они участвуют во всех международных соревнованиях. Испания — Италия — это классическая игра, она легко может стать финалом. У них отличные игроки, отличный тренер и настоящая футбольная культура.

Одна из величайших национальных сборных. Я уверен, что это будет великолепное зрелище и отличная игра. Это будет битва, достойная этого соревнования. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить», — цитирует де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Игра Испания — Италия состоится сегодня, 20 июня, в 22:00 (мск).