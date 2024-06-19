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    Пике: На чемпионате Европы произойдет общая смена поколений

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    Экс-защитник сборной Испании Жерар Пике высказался о перспективах молодых талантов из национальных команд «красной фурии», Англии и Германии.

    Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании
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    Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании

    «Ламин Ямаль определит целую эпоху. На чемпионате Европы произойдет общая смена поколений. Появятся новые игроки, например, Ямаль в Испании. В Германии это Мусиала, в Англии — Беллингем.

    Есть несколько молодых игроков с большим будущим, и чемпионат Европы станет поворотным моментом», — сказал Пике Bild.

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    • Ямаль отметился результативной передачей в 1-м матче группового этапа Евро-2024 с Хорватией (3:0). Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отметился голом в ворота Сербии (1:0). Мусиала также отметился забитым мячом во встрече с Венгрией (2:0).

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