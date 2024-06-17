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    Ребров: Думаю, что для всех поражение было неожиданным

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    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды на групповом этапе Евро-2024 с Румынией (0:3).

    Сергей Ребров
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    Сергей Ребров

    «Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.

    Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было (и против Румынии). Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты

    Они (футболисты) должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку», — приводит слова Реброва Tribuna.

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