Ребров: Думаю, что для всех поражение было неожиданным

Главный тренер сборнойпрокомментировал поражение своей команды на групповом этапе Евро-2024 с(0:3).

«Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.

Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было (и против Румынии). Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты

Они (футболисты) должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку», — приводит слова Реброва Tribuna.

Ранее защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями после поражение национальной команды. В следующем матче украинская сборная встретится со Словакией 21-го июня.