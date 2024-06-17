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    Зинченко о поражении сборной Украины: Очень стыдно смотреть в глаза болельщикам

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    Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о поражении национальной команды в матче группового этапа Евро-2024 с Румынией (0:3).

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Не знаю, что говорить. Очень стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они приехали сегодня нас поддержать. Хочется сказать только одно: мы всё сделаем в следующем матче, чтобы снова обрадовать наших болельщиков. Потому что сейчас не знаю, что комментировать, я только с поля.

    Одно в голове сейчас — очень стыдно смотреть сейчас нашим болельщикам в глаза. Но уверен, что все ребята сейчас это понимают. И что нам нужно делать в следующем матче — только побеждать, чтобы у нас были шансы выйти из группы. Все мы понимали, что первая игра очень важна, но, к сожалению, сегодня случилось то, что случилось», — приводит слова Зинченко Tribuna.

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