Зинченко о поражении сборной Украины: Очень стыдно смотреть в глаза болельщикам

Защитник сборнойвысказался о поражении национальной команды в матче группового этапа Евро-2024 с(0:3).

«Не знаю, что говорить. Очень стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они приехали сегодня нас поддержать. Хочется сказать только одно: мы всё сделаем в следующем матче, чтобы снова обрадовать наших болельщиков. Потому что сейчас не знаю, что комментировать, я только с поля.

Одно в голове сейчас — очень стыдно смотреть сейчас нашим болельщикам в глаза. Но уверен, что все ребята сейчас это понимают. И что нам нужно делать в следующем матче — только побеждать, чтобы у нас были шансы выйти из группы. Все мы понимали, что первая игра очень важна, но, к сожалению, сегодня случилось то, что случилось», — приводит слова Зинченко Tribuna.

В следующем матче группового этапа чемпионата Европы 2024-го года сборная Украины встретится со Словакией 21-го июня.