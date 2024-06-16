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    Саутгейт выделил сильные стороны сборной Сербии перед матчем на Евро-2024

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команду ждет сложный матч против Сербии на групповом этапе чемпионата Европы-2024.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «У них хорошие индивидуальные игроки и невероятный коллективный дух. Мы знаем, что это будет трудная дебютная игра для нас, и мы должны проявить себя на 100%, чтобы добыть победу.

    У Стойковича есть разные варианты, мы знаем, что они могут играть разными схемами, а их нападающие могут создать проблемы любой команде», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Встреча между Англией и Сербией состоится в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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