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    Шаронов: Уровень РПЛ и Первой лиги сильно отличается

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ФНЛ — Первая лига СКА-Хабаровск
    Бывший главный тренер хабаровского СКА Роман Шаронов оценил разницу в уровне команд РПЛ и Первой лиги.

    Роман Шаронов
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    Роман Шаронов

    «Разница между РПЛ и Первой лигой достаточно большая. Именно в качестве игры в среднем. Это даже статистика подтверждает. Посмотрите, после выхода в РПЛ "Рубин" и "Балтика" практически полностью поменяли составы.

    А в Первой лиге они были явными фаворитами. Это в очередной раз подтверждает, что уровень игроков в Первой лиге и в РПЛ имеет определённую разницу», — цитирует Шаронова «Татар-информ».

    Роман Шаронов последние два сезона работал со «СКА-Хабаровск», летом он покинул клуб и сейчас находится без работы. Также он возглавлял казанский «Рубин».

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