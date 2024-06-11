Шаронов: Уровень РПЛ и Первой лиги сильно отличается

Бывший главный тренер хабаровского СКАоценил разницу в уровне команд РПЛ и Первой лиги.

«Разница между РПЛ и Первой лигой достаточно большая. Именно в качестве игры в среднем. Это даже статистика подтверждает. Посмотрите, после выхода в РПЛ "Рубин" и "Балтика" практически полностью поменяли составы.

А в Первой лиге они были явными фаворитами. Это в очередной раз подтверждает, что уровень игроков в Первой лиге и в РПЛ имеет определённую разницу», — цитирует Шаронова «Татар-информ».

Роман Шаронов последние два сезона работал со «СКА-Хабаровск», летом он покинул клуб и сейчас находится без работы. Также он возглавлял казанский «Рубин».