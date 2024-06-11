ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий СудаковУортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024
  • 23:44
    • Дубль Роналду принес Португалии победу над Ирландией
  • 22:18
    • Александрова переиграла Родионову на старте турнира в Хертогенбосе
  • 17:49
    • Сафиуллин проиграл Берреттини на турнире в Штутгарте
  • 13:14
    • Нагельсман назвал стартовый состав на матч с Шотландией
  • 12:59
    • Стал известен календарь КХЛ сезона-2024/2025
    Все новости спорта

    Саньоль: С кем бы мы ни играли мы не сдадимся и выложимся полностью

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Грузии
    Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о предстоящем Евро-2024.

    Вилли Саньоль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вилли Саньоль

    «Группа очень сложная, сборная Португалии — европейский гранд. Что касается Турции, то за последние несколько лет в этой команде была проделана огромная работа, в составе появились молодые и очень талантливые игроки. У чехов, в свою очередь, всегда появлялись блистательные футболисты, которые отлично проявили себя на многих турнирах.

    И, наконец, Грузия. В некотором смысле мы получили уайлд-кард, просочились на турнир, хотя нас не воспринимали всерьёз. Но несомненно одно — с кем бы мы ни играли — с Португалией, Чехией или Турцией — мы не сдадимся и выложимся полностью», — приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

    Соперниками сборной Грузии на групповой стадии будут Португалия, Чехия и Турция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эйбар» пробьется в финал плей-офф
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Бразильцы смогут одержать победу?
  • США — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Тиафо начнет защиту титула в Штутгарте с разгромной победы?
  • Тиафо — Ханфман. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 июня
  • Завтра в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч США — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Ханфман
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Музетти — Кепфер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаненсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Берреттини — Шаповалов
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вукич — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры