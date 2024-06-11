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    Сафонов заплатил 22 тысячи рублей долга по алиментам, общая задолженность — около 60 млн рублей

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов частично оплатил задолженность по алиментам.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    По информации телеграм-канала Baza, Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, надеясь, что теперь его выпустят из России.

    При этом общая задолженность составляет около 60 миллионов рублей.

    Источник утверждает, что Сафонову пока не открыли выезд из страны.

    В феврале бывшая жена вратаря «Краснодара» выиграла дело: суд постановил, что Сафонов должен отдавать на алименты 1/4 своего заработка.

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