Сафонов заплатил 22 тысячи рублей долга по алиментам, общая задолженность — около 60 млн рублей

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
По информации телеграм-канала Baza, Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, надеясь, что теперь его выпустят из России.
При этом общая задолженность составляет около 60 миллионов рублей.
Источник утверждает, что Сафонову пока не открыли выезд из страны.
В феврале бывшая жена вратаря «Краснодара» выиграла дело: суд постановил, что Сафонов должен отдавать на алименты 1/4 своего заработка.
Ранее сообщалось, что из-за этой ситуации трансфер Сафонова в «ПСЖ» на грани срыва.