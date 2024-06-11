Сафонов заплатил 22 тысячи рублей долга по алиментам, общая задолженность — около 60 млн рублей

Вратарь «Краснодара»частично оплатил задолженность по алиментам.

По информации телеграм-канала Baza, Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, надеясь, что теперь его выпустят из России.

При этом общая задолженность составляет около 60 миллионов рублей.

Источник утверждает, что Сафонову пока не открыли выезд из страны.

В феврале бывшая жена вратаря «Краснодара» выиграла дело: суд постановил, что Сафонов должен отдавать на алименты 1/4 своего заработка.

Ранее сообщалось, что из-за этой ситуации трансфер Сафонова в «ПСЖ» на грани срыва.