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    Клуб из Аргентины может сыграть на летнем турнире «Зенита» в Санкт-Петербурге

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    Аргентинский «Атлетико Тальерес» примет участие в летнем турнире в Санкт-Петербурге.

    «Атлетико Тальерес»
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    «Атлетико Тальерес»

    По информации Golandpop, «Атлетико Тальерес» приедет в Россию по приглашению «Зенита».

    Также отмечается, что «Атлетико Тальерес» проведет предсезонный сбор в Санкт-Петербурге.

    «Зенит» планирует организовать международный турнир в конце июня — начале июля. Матчи могут пройти на стадионе спортивного комплекса «Смена», а также на «Петровском» и на «Газпром Арене».

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