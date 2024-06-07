Клуб из Аргентины может сыграть на летнем турнире «Зенита» в Санкт-Петербурге

«Атлетико Тальерес» Фото: x.com/CATalleresdecba
По информации Golandpop, «Атлетико Тальерес» приедет в Россию по приглашению «Зенита».
Также отмечается, что «Атлетико Тальерес» проведет предсезонный сбор в Санкт-Петербурге.
«Зенит» планирует организовать международный турнир в конце июня — начале июля. Матчи могут пройти на стадионе спортивного комплекса «Смена», а также на «Петровском» и на «Газпром Арене».
«Атлетико Тальерес» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины после четырех туров.