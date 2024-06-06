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    Тренер сборной Беларуси: Матч с Россией — особенный

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    Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

    Карлос Алос Феррер
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    Карлос Алос Феррер

    «Мы рады играть дома. Давно не играли при своих болельщиках. Матч с Россией — особенный. Мы знаем потенциал соперника. Это очень хорошая команда. Но мы готовимся, как к любой игре. Будем пытаться победить.

    С Карпиным мы виделись несколько лет назад на сборах, когда работал в "Кайрате", а он — в "Ростове". Много говорили с ним. Валерий был потрясающим игроком: в "Сельте", а особенно в "Реале Сосьедад". С удовольствием с ним завтра поговорю по-испански.

    Ситуация с отстранением российского футбола — тяжёлая. Это не идёт на пользу футболистам. Я бы предпочёл, чтобы все играли в международных соревнованиях, без исключений. У России были хорошие результаты в Европе. Это не хорошо ни для России, ни для меня, ни для Европы, потому что ты должен играть против сильнейших. А сейчас это не так. Однако моё мнение ничего не изменит. Но это плохо, повторюсь, для все», — приводит слова Феррера «Чемпионат».

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