Тренер сборной Беларуси: Матч с Россией — особенный

Главный тренер сборной Беларусивысказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

«Мы рады играть дома. Давно не играли при своих болельщиках. Матч с Россией — особенный. Мы знаем потенциал соперника. Это очень хорошая команда. Но мы готовимся, как к любой игре. Будем пытаться победить.

С Карпиным мы виделись несколько лет назад на сборах, когда работал в "Кайрате", а он — в "Ростове". Много говорили с ним. Валерий был потрясающим игроком: в "Сельте", а особенно в "Реале Сосьедад". С удовольствием с ним завтра поговорю по-испански.

Ситуация с отстранением российского футбола — тяжёлая. Это не идёт на пользу футболистам. Я бы предпочёл, чтобы все играли в международных соревнованиях, без исключений. У России были хорошие результаты в Европе. Это не хорошо ни для России, ни для меня, ни для Европы, потому что ты должен играть против сильнейших. А сейчас это не так. Однако моё мнение ничего не изменит. Но это плохо, повторюсь, для все», — приводит слова Феррера «Чемпионат».

Товарищеская встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня и начнется в 20:00 мск.