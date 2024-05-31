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    Начо: Впереди самый волнительный матч в сезоне

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    Капитан «Реала» Начо высказался о предстоящем матче с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

    Начо
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    Начо

    «Мы демонстрировали уверенность на протяжении всего сезона. В частности, в этом турнире. Завтра надо продемонстрировать ее снова.

    Не могу даже представить, что спустя годы смогу стать в один ряд с такой легендой, как Пако Хенто. Это наполняет гордостью. Есть небольшая группа игроков, которые могут выиграть Лигу чемпионов в шестой раз и повторить его достижение, но мы об этом не думаем. Наша задача — победить завтра.

    Кто сказал, что это была спокойная неделя? Впереди финал — самый волнительный матч в сезоне. Я уже говорил, что мы уверены в себе, но все мы люди, конечно, волнуемся. Болельщики и журналисты могут вести себя спокойно и непринужденно. Но мы подходим к игре с волнением.

    Нам больше нравится вести в счете, чем отыгрываться. Но мы умеем сражаться даже если мы уступаем и все идет не так, как хотелось бы. И все же вести в счете гораздо приятнее.

    Выходить на финал в стартовом составе — очень эмоциональный момент.

    Думаю, все, кто любит этот турнир, знают, что "Реал" — особенный клуб. Когда звучит гимн, мы как будто слушаем своего приятеля. Учитывая все эти трофеи, которые мы завоевали, так и должно быть. Но завтра, слушая гимн Лиги чемпионов, мы будем ощущать еще и огромную ответственность», — приводит слова Начо пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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