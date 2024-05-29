Семшов: Сафонов может быть первым номером в «ПСЖ»

Бывший футболист «Динамо»высказался о вероятном переходе вратаря «Краснодара»в «ПСЖ».

«Это удачный трансфер для российского футбола. И для Матвея, и для нашего футбола это удачный трансфер. Что касается "ПСЖ", то всё покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе. Я считаю, что всё возможно.

Да, Доннарумма — вратарь сборной Италии, но и Матвей — вратарь сборной России. Всё доказывается на футбольном поле и в тренировочном процессе. Не исключаю, что Матвей будет первым номером в парижском клубе», — сказал Семшов в эфире «Все на Матч».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль».