ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновНовый вызов для Сафонова. ПСЖ усиливает свой состав российским голкипером
  • 09:34
    • «Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс»
  • 01:40
    • Джокович одержал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Семшов: Сафонов может быть первым номером в «ПСЖ»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Трансферы
    Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о вероятном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    «Это удачный трансфер для российского футбола. И для Матвея, и для нашего футбола это удачный трансфер. Что касается "ПСЖ", то всё покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе. Я считаю, что всё возможно.

    Да, Доннарумма — вратарь сборной Италии, но и Матвей — вратарь сборной России. Всё доказывается на футбольном поле и в тренировочном процессе. Не исключаю, что Матвей будет первым номером в парижском клубе», — сказал Семшов в эфире «Все на Матч».

    25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги конференций пройдет в итальянском стиле?
  • «Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • Сможет ли «Пари НН» обыграть тульский автобус?
  • «Пари НН» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 3.36
    •
  • Сможет ли «Урал» одолеть «Акрон»?
  • «Урал» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Пари НН — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рублев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гаске — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры