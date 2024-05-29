Фюллькруг перед финалом ЛЧ: Мы очень спокойны и уверены в себе

Нападающий дортмундскойподелился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с

«Как себя чувствую перед финалом? Хорошо, очень хорошо. Мы очень спокойны и уверены в себе, учитывая сезон, который мы провели в Лиге чемпионов. Мы играли против отличных команд, и следующая ждет нас в совершенно особенной ситуации, в самой важной игре, в которую только можно провести. Я могу только сказать, что мы ведем обратный отсчет, не более того.

Это самая особенная игра в карьере? Да, это самая важная игра, в которой мне предстоит участвовать. И я спокоен и уверен в себе, потому что мы очень хорошо готовимся к игре, и я ощущаю очень позитивную энергию в команде, в тренерском штабе...

Представлял ли я такое в начале сезона? У меня было ощущение, что если мы выйдем из группы, то сможем пройти очень далеко. Мы знали, что в Лиге чемпионов будет тяжело, но после группового этапа уверенность возросла. Мы обыграли ПСВ, и после этого игры с нашими болельщиками были невероятными. Мы летали вместе с ними.

Впечатляют ли меня 14 побед "Реала" в Лиге чемпионов? Можно сказать, что это лучшая команда мира, с потрясающей историей, но именно это делает этот финал еще более сексуальным. Всем нравится играть в таких матчах.

Это прекрасный финал, потому что любовь болельщиков к этим двум командам огромна. Я думаю, что "Мадрид" и "Дортмунд" похожи в любви и страсти болельщиков к своим командам. Финал на этом историческом стадионе получился идеальным, — сказал Фюллькруг изданию Marca.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Реалом" состоится 1-го июня в 22:00 мск. Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.