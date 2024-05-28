Сегодня в 22:00 по московскому времени состоится финал Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной». Матч пройдет на стадионе «Айя-София» в Афинах. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» станет лишь второй греческой командой, которая сыграет в финале еврокубка. В 1971 году «Панатинаикос» уступил «Аяксу» в решающем матче Кубка европейских чемпионов. Еврокубковую кампанию сезона 2023/2024 года «Олимпиакос» начинал в Лиге Европы, заняв третье место в квартете с «Вест Хэмом», «Фрайбургом» и «Бачка-Топола» и переместился в плей-офф Лиги конференций.

В матчах на выбывание подопечные Хосе Луиса Мендилибара поочередно обыграли «Ференцварош» , «Маккаби» Тель-Авив, «Фенербахче» и «Астон Виллу». Самым драматичным получилось противостояние с «Маккаби» в 1/8 финала. После домашнего поражения 1:4 «Олимпиакос» на выезде победил с таким же счетом, а в дополнительное время забил еще дважды — 6:1 (общий счет 7:5).

«Красно-белые» завершили чемпионат Греции на третьем месте в турнирной таблице, набрав 74 очка в 36-ти матчах и отстав от победителя ПАОКа на 6 баллов. В крайнем туре сезона «Олимпиакос» сыграл вничью на выезде с «Панатинаикосом» (2:2).

«Фиорентина»

«Фиорентина» второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. В решающем матче сезона 2022/2023 подопечные Винченцо Итальяно проиграли лондонскому «Вест Хэму» (1:2). На старте этой еврокубковой кампании «фиалки» легко преодолели групповой этап, став первыми к квартете с «Ференцварошом», «Генком» и «Чукаричками».

В плей-офф «Фиорентина» стартовала сразу с 1/8 финала, обыграв по сумме двух встреч «Маккаби» из Хайфы. Далее итальянская команда сломила сопротивление чешской «Виктории», а в полуфинале одолела бельгийский «Брюгге».

После финала Лиги конференций «Фиорентине» предстоит сыграть еще матч перенесенного тура Серии А с «Аталантой». Правда для «фиалок» эта встреча не будет иметь турнирного значения, подопечные Винченцо Итальяно в любом случае завершат чемпионат на 8-м месте.

Отметим, что ранее «Олимпиакос» и «Фиорентина» никогда не встречались между собой.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Олимпиакос» — «Фиорентина» с коэффициентом 3.22.