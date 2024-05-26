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    Глушенков: Как Кузяев в «Гавр» я не поеду. Зачем мне это?

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    Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков признался, что на данный момент у него нет предложений из Европы.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Предложений нет, о чем говорить? Будем смотреть предложения. Как Кузяев в "Гавр" я не поеду, зачем мне это?

    Лучше в "Локомотиве" играть и бороться за высокие места в РПЛ. Если позовут в более‑менее серьезный клуб, который на что‑то претендует — другое дело.

    Но опять же всё зависит от предложения. На сегодня ничего нет, так что и говорить не о чем. Подождем, когда появятся.

    В "Локомотиве" меня на данный момент все устраивает», — приводит слова 24-летнего футболиста «Матч ТВ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 7,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 29 матчей, забил шесть мячей и сделал 18 результативных передач.

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