Глушенков: Как Кузяев в «Гавр» я не поеду. Зачем мне это?

Полузащитник «Локомотива»признался, что на данный момент у него нет предложений из Европы.

«Предложений нет, о чем говорить? Будем смотреть предложения. Как Кузяев в "Гавр" я не поеду, зачем мне это?

Лучше в "Локомотиве" играть и бороться за высокие места в РПЛ. Если позовут в более‑менее серьезный клуб, который на что‑то претендует — другое дело.

Но опять же всё зависит от предложения. На сегодня ничего нет, так что и говорить не о чем. Подождем, когда появятся.

В "Локомотиве" меня на данный момент все устраивает», — приводит слова 24-летнего футболиста «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 7,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 29 матчей, забил шесть мячей и сделал 18 результативных передач.