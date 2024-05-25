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    «Акрон» вырвал победу у «СКА-Хабаровска», «Родина» разгромила «Нефтехимик», КАМАЗ уступил «Соколу»

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    Сегодня, 25 мая, прошли матчи 34-го тура Первой лиги. «Акрон» дома одолел «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    У хозяев отличились Абу-Саид Эльдарушев и Иван Чудин. В составе «СКА-Хабаровска» гол забил Илья Петров.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — СКА-Хабаровск 2:1
    Голы: 0:1 Илья Петров (45+3'), 1:1 Абу-Саид Эльдарушев (70'), 2:1 Иван Чудин (90') Акрон: Сергей Волков, Марат Таймуразович Бокоев, Боян Димоски, Артур Галоян, Никита Глушков, Сергей Макаров, Максим Палиенко, Руслан Барт, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N. СКА-Хабаровск: Владимир Сугробов, Даниил Корнюшин, Магомед Мусалов, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Никита Мирошниченко, Илья Петров, Артем Симонян, Альбек Гонгапшев, Андрей Савинов Предупреждение: Томас Рукас (30')

    В другом матче у «Родины» не возникло проблем с «Нефтехимиком». Хозяева победили 3:0. В составе хозяев отличились Астемир Гордюшенко, Иван Тимошенко и Амур Калмыков.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Родина — Нефтехимик 3:0
    Голы: 1:0 Астемир Гордюшенко (13'), 2:0 Иван Тимошенко (пенальти) (42'), 3:0 Амур Калмыков (63') Родина: Ринат Шакеров, Александр Клещенко, Ориньо, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Марсиньо, Мухаммад Султонов, Амур Калмыков, Иван Тимошенко Нефтехимик: Сергей Ещенко, Алексей Бердников, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Данил Липовой, Кирилл Морозов, Максим Петров, Константин Шильцов Предупреждение: Данила Емельянов (47')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельном матче КАМАЗ встречался с «Соколом». Хозяева проиграли 1:2. Голы забили Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин и Валерий Почивалин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Сокол 1:2
    Голы: 0:1 Михаил Мальцев (51'), 0:2 Дмитрий Сасин (72'), 1:2 Валерий Почивалин (90+4') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Дмитрий Иванов, Роман Мануйлов, Антон Полюткин, Руслан Куль, Даниил Родин, Дмитрий Стародуб, Роман Защепкин, Fartuna B., Gorelov P. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Zabelin P. Предупреждения: Владимир Азаров (33'), Gorelov P. (45+1'), Роман Мануйлов (58'), Руслан Аюкин (88')

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