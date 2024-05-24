Евро-2024 U17. Италия переиграла Словакию и вышла в плей-офф, Швеция и Польша поделили очки

Италия U17 Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Франческо Камада и Маттиа Либерали.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Италия U17 — Словения U17 — 2:0 (2:0)
В параллельной игре сборные Швеции и Польши сыграли вничью 2:2.
На голы Генезиса Антви и Фреда Божичевича поляки ответили точными ударами Филипа Адкониса и Михаэля Изунванне.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Швеция U17 — Польша U17 — 2:2 (1:1)
Таким образом, в группе С Италия набрала 6 очков и досрочно пробилась в плей-офф. У Швеции 2 балла и вторая строчка. У Польши и Словакии по 1 пункту.