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    Евро-2024 U17. Италия переиграла Словакию и вышла в плей-офф, Швеция и Польша поделили очки

    Футбол Евро-2024 U17 Сборная Швеции Сборная Италии Футбол Италии Сборная Словакии Сборная Польши
    В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Италии уверенно переиграла команду Словакии со счетом 2:0.

    Италия U17
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    Италия U17

    Авторами забитых мячей стали Франческо Камада и Маттиа Либерали.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Италия U17 — Словения U17 — 2:0 (2:0)

    В параллельной игре сборные Швеции и Польши сыграли вничью 2:2.

    На голы Генезиса Антви и Фреда Божичевича поляки ответили точными ударами Филипа Адкониса и Михаэля Изунванне.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Швеция U17 — Польша U17 — 2:2 (1:1)

    Таким образом, в группе С Италия набрала 6 очков и досрочно пробилась в плей-офф. У Швеции 2 балла и вторая строчка. У Польши и Словакии по 1 пункту.

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