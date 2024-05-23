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    Евро-2024 U17. Австрия разгромила, Сербия справилась с Кипром

    Футбол Евро-2024 U17 Сборная Кипра Сборная Сербии Сборная Австрии Сборная Уэльса
    В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Австрии уверенно переиграла команду Уэльса со счетом 3:0.

    Сербия U17
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    Сербия U17

    Авторами забитых мячей стали Мауро Хаммерле, Валентин Забранский и Адриан Ригель.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Австрия U17 — Уэльс U17 — 3:0 (1:0)

    Австрия набрала 4 очка и возглавила группу В. У Уэльса нет набранных баллов и последняя позиция.

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    В параллельной игре сборные Сербии одолела команду Кипра с результатом 3:1.

    На гол Петроса Иоанну сербы ответили точными ударами Михайло Цветковича, Виктора Стояновича и Василие Костова.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Кипр U17 — Сербия U17 — 1:3 (1:1)

    Таким образом, Сербия набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф. У Кипра нет зачетных баллов и последняя позиция.

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