Евро-2024 U17. Австрия разгромила, Сербия справилась с Кипром

Сербия U17 Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Мауро Хаммерле, Валентин Забранский и Адриан Ригель.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Австрия U17 — Уэльс U17 — 3:0 (1:0)
Австрия набрала 4 очка и возглавила группу В. У Уэльса нет набранных баллов и последняя позиция.
В параллельной игре сборные Сербии одолела команду Кипра с результатом 3:1.
На гол Петроса Иоанну сербы ответили точными ударами Михайло Цветковича, Виктора Стояновича и Василие Костова.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Кипр U17 — Сербия U17 — 1:3 (1:1)
Таким образом, Сербия набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф. У Кипра нет зачетных баллов и последняя позиция.