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    Роналду обратился к Кроосу: Для меня было большой честью делить поле с тобой

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    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал решение своего бывшего партнера по «Реалу» Тони Крооса завершить карьеру после Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети.

    Напомним, что Кроос пополнил состав «Реала» в 2014-м году, перейдя из «Баварии». За 10 лет в стане «сливочных» полузащитник провел 463 матчей, забил 28 голов и сделал 98 голевых передач. В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 45-и встречах за «Реал» во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.

    Тони Кроос сыграет на чемпионате Европы 2024-го года в составе сборной Германии. Турнир начнется 14-го июня и закончится 14-го июля.

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