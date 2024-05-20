Де Дзерби может вернуться в чемпионат Италии

Бывший главный тренер «Брайтона»может вернуться в итальянскую Серию А.

По информации The Independent, в назначении 44-летнего специалиста заинтересован «Ювентус».

Туринский клуб ищет замену Массимилиано Аллегри, который был уволен после скандальной ситуации во время финального матча Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).

Также известно, что 44-летний Де Дзерби является одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ювентуса» может стать Тиаго Мотта из «Болоньи».