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  • 14:00
    • «Урал» и «Оренбург» поделили очки в результативном матче РПЛ
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    Гончаренко: В каких‑то моментах «Урал» действовал очень хорошо, а в каких‑то — очень плохо

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился мнением об игре своей команды в матче 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:3).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Как и в любом матче этого чемпионата, "Урал" в каких‑то моментах действовал очень хорошо, а в каких‑то — очень плохо.

    Понятно, что и у соперника был свой план. Думаю, что все получили суперэмоции. Конечно, быстро пропускать не хочется, но потенциал у команды очень хороший, мы можем возвращаться в игру.

    Что нужно сделать, чтобы сыграть более четко в обороне? Нужно лучше действовать, чтобы закрывать центральную зону. Нужно смотреть, какие у нас варианты есть. Мы играли на победу, хотели выиграть, — сказал Гончаренко "Матч ТВ".

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    • После этого матча "Урал" занимает 12-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет против ЦСКА 25-го мая.

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