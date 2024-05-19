Гончаренко: В каких‑то моментах «Урал» действовал очень хорошо, а в каких‑то — очень плохо

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче 29-го тура РПЛ с(3:3).

«Как и в любом матче этого чемпионата, "Урал" в каких‑то моментах действовал очень хорошо, а в каких‑то — очень плохо.

Понятно, что и у соперника был свой план. Думаю, что все получили суперэмоции. Конечно, быстро пропускать не хочется, но потенциал у команды очень хороший, мы можем возвращаться в игру.

Что нужно сделать, чтобы сыграть более четко в обороне? Нужно лучше действовать, чтобы закрывать центральную зону. Нужно смотреть, какие у нас варианты есть. Мы играли на победу, хотели выиграть, — сказал Гончаренко "Матч ТВ".

После этого матча "Урал" занимает 12-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет против ЦСКА 25-го мая.