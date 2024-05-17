Семак: «Ахмат» добился впечатляющих результатов под руководством Адиева

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 29-м туре РПЛ.

«Команда (»Ахмат« — прим.) была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили.

Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнес или немного изменил новый главный тренер. Это дает свои плоды — команда добилась впечатляющих результатов.

Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать все, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре. На этом мы делаем акцент.

Что касается ротации состава в кубковом матче с ЦСКА, то задача номер один — дать возможность передохнуть нашим основным игрокам. На тех позициях, где мы можем дублировать состав, мы это сделали. А где не можем, не сделали, поэтому на кого-то выпадает большая нагрузка, но с этим ничего не поделаешь. Что касается футболистов, которые меньше играли по ходу сезона, но вышли на поле против ЦСКА в Кубке, то мы увидели, кто как готов на сегодняшний день — чтобы сыграть в основном составе или выйти помочь. Это важный аспект», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет 19 мая в Грозном, начало — в 19:00 мск.