ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»
    Все новости спорта

    Семак: «Ахмат» добился впечатляющих результатов под руководством Адиева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Ахмат РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ахматом» в 29-м туре РПЛ.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Команда (»Ахмат« — прим.) была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили.

    Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнес или немного изменил новый главный тренер. Это дает свои плоды — команда добилась впечатляющих результатов.

    Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать все, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре. На этом мы делаем акцент.

  • Золотая лихорадка в РПЛ, последний танец в Первой лиге
  • Все расклады перед заключительными турами российских футбольных турниров
  • Вчера

    • Что касается ротации состава в кубковом матче с ЦСКА, то задача номер один — дать возможность передохнуть нашим основным игрокам. На тех позициях, где мы можем дублировать состав, мы это сделали. А где не можем, не сделали, поэтому на кого-то выпадает большая нагрузка, но с этим ничего не поделаешь. Что касается футболистов, которые меньше играли по ходу сезона, но вышли на поле против ЦСКА в Кубке, то мы увидели, кто как готов на сегодняшний день — чтобы сыграть в основном составе или выйти помочь. Это важный аспект», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет 19 мая в Грозном, начало — в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Фиорентина» и «Наполи» сильнейшего?
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Выйдет ли «Саутгемптон» в финал плей-офф Чемпионшипа?
  • «Саутгемптон» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Обеим командам позарез нужна победа
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры