«Наполи» после продажи Осимхена может подписать нападающего «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас»может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации L'Equipe, в подписании французского футболиста заинтересован «Наполи».

В неаполитанском клубе продолжают искать замену Виктору Осимхену. Нигерийский нападающий покинет команду после завершения сезона.

Как сообщает The Sun Sport, Матета также входит в список трансферных целей «Пари Сен-Жермен».

Transfermarkt оценивает стоимость Матета в 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 34 матча, забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.