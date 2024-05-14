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    АПЛ. «Арсенал» и МС разыграют титул в последнем туре

    Итоги 37-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
    Английская Премьер-лига выходит на финишную прямую, до окончания чемпионата командам осталось провести по одному матчу. На титул претендуют два клуба: «Арсенал» и «Манчестер Сити», с дистанции сошёл «Ливерпуль».

    Изменения в турнирной таблице

    Верхняя часть турнирной таблицы осталась без изменений в английском чемпионате. А вот в нижней её части есть перестановки, так местами поменялись «Брайтон» и «Борнмут», которые расположились на 10 и 11 строчках.

    Календарь и таблица АПЛ

    На две ступеньки вверх поднялся «Кристал Пэлас», который теперь занимает 12 позицию. Вниз опустились «Вулверхэмптон» (13 место) и «Фулхэм» (14 место).

    Битва за титул

    Претендентов на титул чемпиона Англии осталось двое: «Арсенал» и «Манчестер Сити». За тур до окончания сезона лидирует «Арсенал», который набрал в розыгрыше 86 очков. В рамках минувшего игрового дня «пушкари» одержали важную победу над командой «Манчестер Юнайтед» (1:0). Важный гол для лондонского клуба на 20-й минуте забил Леандро Троссард.

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  • Вчера

    • Теневой лидер АПЛ «Манчестер Сити» идёт на втором месте английского чемпионата с активом в 85 пунктов. «Горожане» в гостях нанесли крупное поражение «Фулхэму» (4:0).

    В составе победителей дублем отметился Йошко Гвардиол, ещё по голу забили Фил Фоден и Хулиан Альварес, который реализовал пенальти.

    Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    У «Манчестер Сити» есть ещё игра в запасе, её команда проведет во вторник, 14 мая против «Тоттенхэма». В случае победу «горожане» могут возглавить чемпионскую гонку перед заключительным туром.

    Еврокубки

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в Лиге чемпионов в новом еврокубковом сезоне. В главном клубном турнире УЕФА выступит и «Ливерпуль», у которого 79 очков. В 37 туре мерсисайдцы сыграли в результативную ничью с «Астон Виллой» (3:3).

    Мохаммед Салах, игрок «Ливерпуля»
    globallookpress.com

    К слову, «Астон Вилла» также претендует на место в ЛЧ, команда на данный момент 4 место в АПЛ, набрав 68 баллов.

    Дальше в турнирной таблице расположился «Тоттенхэм», который аккумулировал 63 пункта. «Шпорам» удалось прервать проигрышную серию, переиграв «Бёрнли» (2:1).

    Зона вылета

    Элиту английского футбола по итогам сезона точно покинут «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед», которые занимают в зоне вылета 19 и 20 места соответственно.

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    • За выживание продолжает бороться «Лутон», который расположился на 18 месте, набрав 26 очков. От «Ноттингема Фореста», который занимает спасительное 17 место, команда отстаёт на три пункта.

    Тур № 38

    Матчи последнего тура чемпионата Англии пройдут в воскресенье, 19 мая.

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    «Арсенал» дома сыграет против «Эвертона», а «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» отправится на гостевую игру против «Брайтона». «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Шеффилдом».

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