Тренер «Ариса»: У Кокорина были другие варианты

Главный тренер кипрскоговысказался о продлении контракта с российским нападающим

«Кокорин в прошлом году принёс большую пользу клубу — очень нам помог. В этом году, честно говоря, ожидали большего: много травм, мало матчей сыграл. Вся надежда, что Саша восстановится. Дай бог, чтобы это была его последняя болячка, и он играл стабильно.

Знаю, что у Александра были другие варианты продолжения карьеры. Конкретно не разговаривал с ним о том, какие варианты были. Кокорин чувствует себя комфортно в команде, городе и стране. Думаю, что он хочет доказать ещё раз всем после этого, так скажем, не особо идеального года с его стороны», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне форвард провел 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

В прошлом сезоне Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023-м году и лучшим игроком чемпионата.