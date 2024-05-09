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    Тренер «Ариса»: У Кокорина были другие варианты

    Футбол Высшая лига Кипра Арис Александр Кокорин
    Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Кокорин в прошлом году принёс большую пользу клубу — очень нам помог. В этом году, честно говоря, ожидали большего: много травм, мало матчей сыграл. Вся надежда, что Саша восстановится. Дай бог, чтобы это была его последняя болячка, и он играл стабильно.

    Знаю, что у Александра были другие варианты продолжения карьеры. Конкретно не разговаривал с ним о том, какие варианты были. Кокорин чувствует себя комфортно в команде, городе и стране. Думаю, что он хочет доказать ещё раз всем после этого, так скажем, не особо идеального года с его стороны», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне форвард провел 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

    В прошлом сезоне Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023-м году и лучшим игроком чемпионата.

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