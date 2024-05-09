Романо: Начо покинет «Реал»

Защитникпродолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что 34-летний защитник не будет продлевать контракт со «сливочными», продолжив карьеру в чемпионате США или в Саудовской Аравии.

Напомним, что «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в 1/2 финала «Баварию» с общим счетом 4:3. В решающем матче турнира «сливочные» сыграют дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Начо провел 11 матчей за «Реал» в Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями. В Примере защитник принял участие в 25-и встречах и сделал одну голевую передачу.