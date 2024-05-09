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    Романо: Начо покинет «Реал»

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    Защитник «Реала» Начо Фернандес продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Начо Фернандес
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    Начо Фернандес

    Стало известно, что 34-летний защитник не будет продлевать контракт со «сливочными», продолжив карьеру в чемпионате США или в Саудовской Аравии.

    Напомним, что «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в 1/2 финала «Баварию» с общим счетом 4:3. В решающем матче турнира «сливочные» сыграют дортмундской «Боруссии».

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    • В нынешнем сезоне Начо провел 11 матчей за «Реал» в Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями. В Примере защитник принял участие в 25-и встречах и сделал одну голевую передачу.

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