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    Французский журналист: Терзич преподал Луису Энрике два урока

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    Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «ПСЖ» уступил «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.

    «Луис Энрике — гуру, он залезает в мозг каждому. Он собирался найти решение, он проповедует, спускается на землю и находит решение.

    Но Терзич (главный тренер "Боруссии" — прим.), который для большинства людей просто неудачник, преподал ему два урока футбола.

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    • У нас есть гений, мы будем с ним еще два года. И каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи.

    Меня это достало. Мы вылизываем туфли Луиса Энрике, ведь он такой гений!», — приводит слова Риоло RMC Sport.

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