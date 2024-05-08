Французский журналист: Терзич преподал Луису Энрике два урока

Французский журналистраскритиковал главного тренера «Пари Сен-Жермен»после поражения от дортмундской(0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» уступил «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.

«Луис Энрике — гуру, он залезает в мозг каждому. Он собирался найти решение, он проповедует, спускается на землю и находит решение.

Но Терзич (главный тренер "Боруссии" — прим.), который для большинства людей просто неудачник, преподал ему два урока футбола.

У нас есть гений, мы будем с ним еще два года. И каждую неделю он будет придумывать гениальные идеи.

Меня это достало. Мы вылизываем туфли Луиса Энрике, ведь он такой гений!», — приводит слова Риоло RMC Sport.