В «Ростове» подтвердили уход Песьякова по окончании сезона

Спортивный директорсообщил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона вратаря

«С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись — и поменялись.

Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведенные в "Ростове", и пожелаем удачи», — приводит слова Рыскина РИА Новости Спорт.

В текущем сезоне 35-летний Песьяков провёл 24 матча, в которых пропустил 34 мяча и шесть матчей отыграл «на ноль».