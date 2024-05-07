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    В «Ростове» подтвердили уход Песьякова по окончании сезона

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    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона вратаря Сергея Песьякова.

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    «С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись — и поменялись.

    Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведенные в "Ростове", и пожелаем удачи», — приводит слова Рыскина РИА Новости Спорт.

    В текущем сезоне 35-летний Песьяков провёл 24 матча, в которых пропустил 34 мяча и шесть матчей отыграл «на ноль».

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