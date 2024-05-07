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    Игрок «Пари НН»: Сборная Грузии готова сотворить сенсацию на Евро-2024

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    Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе считает, что сборная Грузии способна достойно выступить в финальной части Евро-2024.

    Николоз Кутателадзе
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    Николоз Кутателадзе

    «Это очень большое достижение для нашей страны, не знаю сколько лет мы ждали этого. Это мечта всех в Грузии. Очень хочется поехать на Евро, конечно.

    Как оцениваю свои шансы? Пока я еще не общался с главным тренером сборной, не знаю. Будет список сборной, тогда посмотрим.

    Конечно, сборная Грузии готова сотворить сенсацию на чемпионате Европы. Все будут работать и стараться ради этого.

    Думаю, мы способны выйти из группы», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».

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