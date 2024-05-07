Игрок «Пари НН»: Сборная Грузии готова сотворить сенсацию на Евро-2024

Николоз Кутателадзе Фото: globallookpress.com
«Это очень большое достижение для нашей страны, не знаю сколько лет мы ждали этого. Это мечта всех в Грузии. Очень хочется поехать на Евро, конечно.
Как оцениваю свои шансы? Пока я еще не общался с главным тренером сборной, не знаю. Будет список сборной, тогда посмотрим.
Конечно, сборная Грузии готова сотворить сенсацию на чемпионате Европы. Все будут работать и стараться ради этого.
Думаю, мы способны выйти из группы», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».
На групповом этапе сборная Грузии сыграет с командами Турции, Португалии и Чехии.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.