Игрок «Пари НН»: Сборная Грузии готова сотворить сенсацию на Евро-2024

Нападающий «Пари НН»считает, что сборнаяспособна достойно выступить в финальной части Евро-2024.

«Это очень большое достижение для нашей страны, не знаю сколько лет мы ждали этого. Это мечта всех в Грузии. Очень хочется поехать на Евро, конечно.

Как оцениваю свои шансы? Пока я еще не общался с главным тренером сборной, не знаю. Будет список сборной, тогда посмотрим.

Конечно, сборная Грузии готова сотворить сенсацию на чемпионате Европы. Все будут работать и стараться ради этого.

Думаю, мы способны выйти из группы», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».

На групповом этапе сборная Грузии сыграет с командами Турции, Португалии и Чехии.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.