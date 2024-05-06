Ла Лига. «Реал» стал чемпионом досрочно

Мадридский «Реал» завоевал титул чемпиона Испании досрочно, за 4 тура до окончания сезона. Королевский клуб стал сильнейшим клубом Ла Лиги после того как выиграл свой матч в 34 туре и после поражения «Барселоны».

Изменения в турнирной таблице

«Барселона» допустила осечку в минувшем туре и потеряла шансы на чемпионство. К тому же, каталонский клуб опустился со второго места на третье, пропустив вперёд «Жирону».

Улучшили положение в турнирной таблице «Алавес» и «Севилья», которые поднялись на 11 и 12 место соответственно. Таким образом «Осасуна» опустилась на дву ступеньки вниз и расположилась на 13 позиции.

Календарь и таблица испанской Примеры

От зоны вылета отдалилась «Сельта», которой удалось взлететь аж на две строчки. Команда заняла 15 место в Примере, опередив в таблице «Райо Вальекано» (16 место) и «Мальорку» (17 место).

Чемпион Испании

«Реал» выиграл Ла Лигу сезона 2023/2024 и сделал это досрочно, за 4 тура до окончания чемпионата. В рамках минувшего игрового дня «галактикос» нанесли крупное поражение «Кадису» (3:0).

В составе «сливочных» голами отметились Браим Диас, Джуд Беллингем и Хоселу. После победы над «Кадисом» футболисты «Реала» набрали 87 очков.

До окончания испанского чемпионата «Реал» проведёт ещё четыре матча, но уже в статусе чемпиона. Мадридский клуб примет «Алавес» и «Бетис», а в гостях сыграет против «Гранады» и «Вильярреала».

Лига чемпионов

Место в Лиге чемпионов себе обеспечила «Жирона» — команда-открытие этого сезона. Коллектив одержал сенсационную победу над «Барселоной» (4:2) и вырвался на второе место, набрав 74 очка. У «сине-гранатовых» теперь третья строчка и 73 балла.

«Жирона» — «Барселона» globallookpress.com

В победном матче в составе «Жироны» мячи забивали Артём Довбик, Мигель Гутьеррес, дубль на свой счёт записал Кристиан Португес. А в составе «Барселоны» голами отметились Роберт Левандовский и Андреас Кристенсен.

В Лигу чемпионов также метит «Атлетико» из Мадрида, который набрал 67 пунктов в Примере. В рамках 34 тура «матрасники» переиграли «Мальорку» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Атлетико» на 5-й минуте забил Родриго Рикельме.

Лига Европы и Лига конференций

От ведущей четвёрки команд сильно отстал «Атлетик» из Бильбао. Команде нужно отыграть гандикап в 6 очков.

В минувшем туре футболисты из Бильбао одержали победу над «Хетафе» (2:0) и набрали 61 балл. На данный момент команда занимает 5 место в Примере, что даёт ей право сыграть в Лиге Европы.

«Гранада» — «Реал Сосьедад» globallookpress.com

В Лигу конференций пока попадает «Реал Сосьедад», который пытается удержаться на 6 строчке испанского чемпионата. «Сан-себастьянцы» выиграли у «Лас-Пальмас» (2:0) и набрали 54 пункта.

Отобрать место в еврокубках у РС пытается «Бетис», который расположился на 7 строчке. В 34 туре команда добилась победы над «Осасуной» и аккумулировала 52 очка.

Зона вылета

По окончании чемпионата из Примеры в Сегунду отправится «Альмерия», которая занимает последнее 20 место с активом 17 очков. В минувшем туре команда одержала победу над «Райо Вальекано» (1:0). Однако, эта виктория уже не спасёт «Альмерию» от понижения в классе.

Ещё один кандидат на вылет из Ла Лиги — «Гранада», у которой 21 очко в активе. Больше шансов спастись у «Кадиса», который набрал 26 баллов.

На спасительном 17 месте испанского чемпионата расположилась «Мальорка», которая набрала 32 пункта.

Тур № 35

Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 10 по 13 мая.

Чемпион Испании «Реал» сыграет свой матч против «Гранады»: игра состоится в субботу, 11 мая.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Жирона» попытается удержаться на второй строчке, для этого нужно обыграть «Алавес» в пятницу, 10 мая. В понедельник, 13 мая свой поединок проведёт «Барселона» против команды «Реал Сосьедад».