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    Ла Лига. «Реал» стал чемпионом досрочно

    Итоги 34-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Реал» — чемпион Испании
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    «Реал» — чемпион Испании
    Мадридский «Реал» завоевал титул чемпиона Испании досрочно, за 4 тура до окончания сезона. Королевский клуб стал сильнейшим клубом Ла Лиги после того как выиграл свой матч в 34 туре и после поражения «Барселоны».

    Изменения в турнирной таблице

    «Барселона» допустила осечку в минувшем туре и потеряла шансы на чемпионство. К тому же, каталонский клуб опустился со второго места на третье, пропустив вперёд «Жирону».

    Улучшили положение в турнирной таблице «Алавес» и «Севилья», которые поднялись на 11 и 12 место соответственно. Таким образом «Осасуна» опустилась на дву ступеньки вниз и расположилась на 13 позиции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    От зоны вылета отдалилась «Сельта», которой удалось взлететь аж на две строчки. Команда заняла 15 место в Примере, опередив в таблице «Райо Вальекано» (16 место) и «Мальорку» (17 место).

    Чемпион Испании

    «Реал» выиграл Ла Лигу сезона 2023/2024 и сделал это досрочно, за 4 тура до окончания чемпионата. В рамках минувшего игрового дня «галактикос» нанесли крупное поражение «Кадису» (3:0).

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    • В составе «сливочных» голами отметились Браим Диас, Джуд Беллингем и Хоселу. После победы над «Кадисом» футболисты «Реала» набрали 87 очков.

    До окончания испанского чемпионата «Реал» проведёт ещё четыре матча, но уже в статусе чемпиона. Мадридский клуб примет «Алавес» и «Бетис», а в гостях сыграет против «Гранады» и «Вильярреала».

    Лига чемпионов

    Место в Лиге чемпионов себе обеспечила «Жирона» — команда-открытие этого сезона. Коллектив одержал сенсационную победу над «Барселоной» (4:2) и вырвался на второе место, набрав 74 очка. У «сине-гранатовых» теперь третья строчка и 73 балла.

    «Жирона» — «Барселона»
    globallookpress.com

    В победном матче в составе «Жироны» мячи забивали Артём Довбик, Мигель Гутьеррес, дубль на свой счёт записал Кристиан Португес. А в составе «Барселоны» голами отметились Роберт Левандовский и Андреас Кристенсен.

    В Лигу чемпионов также метит «Атлетико» из Мадрида, который набрал 67 пунктов в Примере. В рамках 34 тура «матрасники» переиграли «Мальорку» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Атлетико» на 5-й минуте забил Родриго Рикельме.

    Лига Европы и Лига конференций

    От ведущей четвёрки команд сильно отстал «Атлетик» из Бильбао. Команде нужно отыграть гандикап в 6 очков.

    В минувшем туре футболисты из Бильбао одержали победу над «Хетафе» (2:0) и набрали 61 балл. На данный момент команда занимает 5 место в Примере, что даёт ей право сыграть в Лиге Европы.

    «Гранада» — «Реал Сосьедад»
    globallookpress.com

    В Лигу конференций пока попадает «Реал Сосьедад», который пытается удержаться на 6 строчке испанского чемпионата. «Сан-себастьянцы» выиграли у «Лас-Пальмас» (2:0) и набрали 54 пункта.

    Отобрать место в еврокубках у РС пытается «Бетис», который расположился на 7 строчке. В 34 туре команда добилась победы над «Осасуной» и аккумулировала 52 очка.

    Зона вылета

    По окончании чемпионата из Примеры в Сегунду отправится «Альмерия», которая занимает последнее 20 место с активом 17 очков. В минувшем туре команда одержала победу над «Райо Вальекано» (1:0). Однако, эта виктория уже не спасёт «Альмерию» от понижения в классе.

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    • Ещё один кандидат на вылет из Ла Лиги — «Гранада», у которой 21 очко в активе. Больше шансов спастись у «Кадиса», который набрал 26 баллов.

    На спасительном 17 месте испанского чемпионата расположилась «Мальорка», которая набрала 32 пункта.

    Тур № 35

    Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 10 по 13 мая.

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    Чемпион Испании «Реал» сыграет свой матч против «Гранады»: игра состоится в субботу, 11 мая.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Жирона» попытается удержаться на второй строчке, для этого нужно обыграть «Алавес» в пятницу, 10 мая. В понедельник, 13 мая свой поединок проведёт «Барселона» против команды «Реал Сосьедад».

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