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    Булыкин: «Динамо» еще может побороться за золото, но верится с трудом

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    Бывший игрок «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает шансы «Динамо» на чемпионство не очень значительными, а появится они могут по его мнению только после осечки «Зенита».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Московское "Динамо" проводит хороший сезон, но слишком много очков потеряло. Динамовцы могли бы уже обойти претендентов на первое место, все‑таки и "Краснодар", и "Зенит" ошибались в последних матчах. Если бы "Динамо" выступало стабильнее, опередило бы уже всех.
    Такие подарки со стороны "Краснодара" и "Динамо" непозволительны, учитывая, какой класс у "Зенита" и подбор исполнителей. Если "Зенит" соберется в последних матчах, будет тяжело обогнать его.

    Но радует, что "Динамо" хорошо проявляет себя и с таким фартом, с такой открытой игрой, которая радует болельщиков. "Динамо" может вступить в чемпионскую гонку, если "Зенит" еще раз оступится, во что верится верится с трудом», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» имеют в таблице РПл по 50 очков, но у питерцев есть матч в запасе.

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