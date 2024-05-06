Булыкин: «Динамо» еще может побороться за золото, но верится с трудом

Бывший игрок «Динамо», «Локомотива» и сборной Россиисчитает шансы «Динамо» на чемпионство не очень значительными, а появится они могут по его мнению только после осечки «Зенита».

«Московское "Динамо" проводит хороший сезон, но слишком много очков потеряло. Динамовцы могли бы уже обойти претендентов на первое место, все‑таки и "Краснодар", и "Зенит" ошибались в последних матчах. Если бы "Динамо" выступало стабильнее, опередило бы уже всех.

Такие подарки со стороны "Краснодара" и "Динамо" непозволительны, учитывая, какой класс у "Зенита" и подбор исполнителей. Если "Зенит" соберется в последних матчах, будет тяжело обогнать его.

Но радует, что "Динамо" хорошо проявляет себя и с таким фартом, с такой открытой игрой, которая радует болельщиков. "Динамо" может вступить в чемпионскую гонку, если "Зенит" еще раз оступится, во что верится верится с трудом», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» имеют в таблице РПл по 50 очков, но у питерцев есть матч в запасе.